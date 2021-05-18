Долгосрочный прогноз погоды обещает россиянам в летние месяцы грозы, жару и резкие перепады атмосферного давления. Об этом пишет «Эксперт».

В начале календарного лета москвичи испытают на себе резкие перепады погоды, когда ясные и теплые дни будут внезапно сменяться грозами, шквалистым ветром и постоянными осадками. Температура воздуха в первый летний месяц в Москве будет в районе 25-26 градусов тепла.

Умеренно тепло в июне будет и в северной столице – плюс 20-22 градуса. Жителей Санкт-Петербурга ждут и солнце, и дожди. А вот сильного ветра синоптики пока не обещают, зато возможны резкие перепады давления.

На Урале будет тепло и дождливо. А на юг России придет жара. На курортах Крыма, а также в Анапе и Геленджике прогнозируется до плюс 40.

К июлю жара накроет и другие регионы России. В Москве синоптики обещают +32, в Татарстане – 35-40 градусов выше ноля, даже в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +30. Сибирь во второй летний месяц войдет с плюс 25, но уже к концу первой декады столбики термометров покажут 30-31. Однако весь июль в регионе прогноз погоды обещает в среднем плюс 27-28.

В последний летний месяц существенного похолодания метеорологи пока не ожидают. В Москве в августе прогнозируется жара в + 30 градусов, а осадки будут лишь ближе к сентябрю. Санкт-Петербург немного охладят дожди, но температура воздуха в северной столице останется на уровне 27-28 градусов.