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Рекорд не устоит: Москву ждет пик жары во вторник

Анастасия Кирсанова
5 часов назад
Жителей Москвы 18 мая ожидает температурный максимум. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, столбик термометра достигнет 31 градуса.
Рекорд не устоит: Москву ждет пик жары во вторник
Фото: ТАССТАСС
«В Москве пик жары придётся на вторник, 18 мая. Наверняка не устоит температурный рекорд, который держится с позапрошлого века. Пока что самый максимум для 18 мая за все 140 лет метеорологических наблюдений был плюс 29,1 градуса. Такая жара стояла на территории Москвы в 1897 году», - процитировали синоптика на сайте «Комсомольской правды».
Ранее «Рамблер» сообщал, что на следующей неделе в Москву придёт аномально высокая температура. Как рассказал метеоролог Александр Голубев, такой погоды не было последние сто лет.
«Именно этот день, как и обещали накануне синоптики, станет самым жарким в столице, который повторит небывалый солнцепек столетней давности», - рассказал эксперт.
Погода,Александр Голубев,Комсомольская правда,Москва,
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