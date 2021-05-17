Рекорд не устоит: Москву ждет пик жары во вторник

«В Москве пик жары придётся на вторник, 18 мая. Наверняка не устоит температурный рекорд, который держится с позапрошлого века. Пока что самый максимум для 18 мая за все 140 лет метеорологических наблюдений был плюс 29,1 градуса. Такая жара стояла на территории Москвы в 1897 году», - процитировали синоптика на сайте «Комсомольской правды».
«Именно этот день, как и обещали накануне синоптики, станет самым жарким в столице, который повторит небывалый солнцепек столетней давности», - рассказал эксперт.