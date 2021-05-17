Температура в Москве побила рекорд за 60 лет

Температура воздуха на главной московской метеостанции на ВДНХ к 13:00 в понедельник, 17 мая, поднялась до 27,5 градуса. Таким образом, в городе побит температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году (27,1), сообщает Гидрометцентр.

В понедельник в мегаполисе с 11:00 до 18:00 ожидается сильная жара с температурой воздуха 30 градусов. Во вторник с 11:00 до 17:00 в столице прогнозируется потепление до 30-32 градусов.Из-за жары в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Этот уровень говорит о том, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.