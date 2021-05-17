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Погода в Москве: Температурный рекорд 1958 года побит в столице

Москва24иещё 13
6 часов назад
Температура воздуха на главной московской метеостанции на ВДНХ к 13:00 в понедельник, 17 мая, поднялась до 27,5 градуса. Таким образом, в городе побит температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году (27,1), сообщает Гидрометцентр.
Температура в Москве побила рекорд за 60 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как передает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы, 17 мая 1897 года воздух в столице прогрелся до 31 градуса. Тогда был установлен абсолютный рекорд.
В понедельник в мегаполисе с 11:00 до 18:00 ожидается сильная жара с температурой воздуха 30 градусов. Во вторник с 11:00 до 17:00 в столице прогнозируется потепление до 30-32 градусов.Из-за жары в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Этот уровень говорит о том, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не перегреться в жару. Россиянам посоветовали в жару носить легкую светлую одежду из натуральных тканей. При этом необходимо надевать головные уборы и солнцезащитные очки. От негативного воздействия солнца также поможет зонтик. Кроме того, специалисты рекомендовали ограничить пребывание на улице в жару и уменьшить физические нагрузки.
Погода,Роспотребнадзор,Интерфакс,Москва,
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