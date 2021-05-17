В Крыму выпал крупный град

В районе аэропорта «Симферополь» вечером в воскресенье выпал град, размер градин составлял 15 миллиметров, некоторые из них достигали в диаметре 40 миллиметров, передает НСН.

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Крымские синоптики объявляли на выходные штормовое предупреждение на полуострове в связи с прохождением холодного фронтального раздела. Они предупреждали о сильных ливнях, грозах, граде, шквалистом ветре с порывами до 17–22 метра в секунду.