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Погода в Крыму: В Крыму выпал крупный град

Газета.Ruиещё 3
49 минут назад
В районе аэропорта «Симферополь» вечером в воскресенье выпал град, размер градин составлял 15 миллиметров, некоторые из них достигали в диаметре 40 миллиметров, передает НСН.
В Крыму выпал крупный град
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Крымские синоптики объявляли на выходные штормовое предупреждение на полуострове в связи с прохождением холодного фронтального раздела. Они предупреждали о сильных ливнях, грозах, граде, шквалистом ветре с порывами до 17–22 метра в секунду.
В пресс-службе аэропорта Симферополя сообщили, что град не нанес ущерба оборудованию и помещениям, передает РИА Новости.
Погода,Общество,РИА Новости,Республика Крым,
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