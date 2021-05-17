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Понедельник может стать самым жарким за последние 60 лет в Москве

Газета.Ruиещё 5
11 часов назад
В столице в понедельник ожидается самое жаркое 17 мая с 1958 года, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков, передает "Москва 24". Прогнозируется, что воздух прогреется до плюс 29 градусов, при этом абсолютный рекорд по температуре для этого дня побит не будет. "В столице – плюс 27–29, в Подмосковье – 25–30 градусов тепла. Максимальная температура для 17 мая была в 1897 году – плюс 31, так что это мы не побьем", – сказал Синенков. Он уточнил, что 17 мая 1958 года воздух в городе прогрелся до 27,1 градуса, передает РИА Новости. По прогнозам, в понедельник в Москве подует восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Из-за жары в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Этот уровень говорит о том, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предупреждение о сильной жаре с температурой воздуха 30 градусов действует в столице с 11:00 17 мая до 18:00 17 мая.
Понедельник может стать самым жарким за последние 60 лет в Москве
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Погода,Александр Синенков,Москва24,РИА Новости,Москва,
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