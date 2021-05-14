Прогноз погоды: экстремальная жара в Москве и Челябинске

Сыктывкаре и Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил российские регионы о подступающей «экстремальной» жаре: в ближайшие дни температуры в Москве Челябинске вплотную приблизятся к 30 градусам тепла. Об этом сообщают «Метеовести».

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На этой неделе из-за ливней с грозами в столичном регионе будет не жарче плюс 23 - 25 градусов. Однако в понедельник, 17 мая, антициклон разгонит тучи и воздух прогреется до 27 - 29 градусов выше ноля.

В Челябинске, 30-градусная жара ожидается уже на выходных: в субботу и воскресенье, 15 и 16 мая, а также понедельник, 17 мая, температуры достигнут плюс 32-33 градусов. Это превышает майскую норму более чем на 12 градусов (и даже июльскую норму).

В холодном Сыктывкаре воздух уже раскалился до плюс 30 градусов, а в заполярном Нарьян-Маре зафиксировали плюс 20 градусов. Такие результаты стали новыми рекордами.

Из-за аномальной жары в Тюменской области обострилась ситуация с лесными пожарами. В четверг, 13 мая, их площадь превысила 45 тысяч гектаров (около 90 процентов от общей площади пожаров в РФ).