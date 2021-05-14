Жара придет в европейскую часть России

В ближайшее время очаг тепла сохранится в Уральском и Приволжском федеральных округах, а уже со вторника он распространится на Центральный федеральный округ. В этой связи температура окажется на 7–12 градусов выше климатической нормы. Об этом рассказал в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.