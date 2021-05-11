Россиян предупредили об аномальном тепле

Во вторник, 11 мая, температуры в Москве и области будут на два градуса выше нормы, в среду, 12 мая, - на три градуса, а 13, 14, 15 мая - на 4,5 градуса теплее обычного. Возможны кратковременные дожди, но в основном будет солнечно.
По данным Гидрометцентра, почти неделю в центральной части страны будет от 19 до 25 градусов тепла благодаря антициклону.
Вильфанд добавил, что в некоторых районах Северо-Западного федерального округа на неделе будет от плюс 21 до 25 градусов тепла, в Приволжском федеральном округе и на Урале - на десять градусов теплее нормы (14 мая в ПФО ожидается 30 - 32 градуса, это на 12 градусов выше нормы), а в западной Сибири - на шесть-восемь градусов.
В Башкирии, Самарской, Оренбургской областях ожидается от 27 до 32 градусов тепла, под Пермью - плюс 27-30 градусов.
Как писал «Рамблер», ранее в центре «Фобос» предупредили, что почти всю неделю в столичном регионе будет высока вероятность ливней и гроз, а в южных областях России станет не по сезону прохладно (дожди и всего плюс 12 - 17 градусов).