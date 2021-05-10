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В МЧС рассказали, как спастись от попадания молнии

Вечерняя Москва
47 минут назад
Удар молнии — главная опасность, подстерегающая человека во время грозы. В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ рассказали, как защититься от подобного риска.
В МЧС рассказали, как спастись от попадания молнии
Фото: pixabay.compixabay.com
Как уточнили в ведомстве, в Центральной России сезон гроз начинается в мае и заканчивается в сентябре, а в южных регионах они происходят практически круглогодично. Помимо удара молнии опасность могут представлять шаровые молнии.
Чтобы минимизировать угрозу и поражения молнией зданий, на них устанавливают специальную молниезащиту — заземленные металлические мачты и натянутые высоко над сооружениями провода. Соответственно, вне помещения риск пострадать от молнии существенно выше, предупредили в МЧС.
Выезжая на природу, важно узнать прогноз погоды. Если метеорологи обещают грозу, желательно перенести выезд на другой день.
В случае, если о грозе стало известно уже находясь на природе, необходимо рассчитать примерное расстояние до приближающегося грозового фронта. Сделать это можно, оценивая время задержки первого раската грома и вспышки молнии, а также оценить, приближается или удаляется фронт.
Оказавшись в грозу в поле, нельзя ложиться на землю — следует спуститься в овраг или другую низину и сесть на корточки, обхватив ноги руками. Ни в коем случае не нужно прятаться под деревьями, так как молния «выбирает» наиболее высокие объекты.
Находясь в доме в грозу, нужно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия, нельзя растапливать печь. Не стоит разговаривать по телефону, подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.
По возможности рекомендуется отключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы, рассказали в МЧС РФ «Известиям».
Погода,Общество,МЧС,газета "Известия",Россия,
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