В МЧС рассказали, как спастись от попадания молнии

Удар молнии — главная опасность, подстерегающая человека во время грозы. В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ рассказали, как защититься от подобного риска.

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Как уточнили в ведомстве, в Центральной России сезон гроз начинается в мае и заканчивается в сентябре, а в южных регионах они происходят практически круглогодично. Помимо удара молнии опасность могут представлять шаровые молнии.

Чтобы минимизировать угрозу и поражения молнией зданий, на них устанавливают специальную молниезащиту — заземленные металлические мачты и натянутые высоко над сооружениями провода. Соответственно, вне помещения риск пострадать от молнии существенно выше, предупредили в МЧС

Выезжая на природу, важно узнать прогноз погоды. Если метеорологи обещают грозу, желательно перенести выезд на другой день.

В случае, если о грозе стало известно уже находясь на природе, необходимо рассчитать примерное расстояние до приближающегося грозового фронта. Сделать это можно, оценивая время задержки первого раската грома и вспышки молнии, а также оценить, приближается или удаляется фронт.

Оказавшись в грозу в поле, нельзя ложиться на землю — следует спуститься в овраг или другую низину и сесть на корточки, обхватив ноги руками. Ни в коем случае не нужно прятаться под деревьями, так как молния «выбирает» наиболее высокие объекты.

Находясь в доме в грозу, нужно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия, нельзя растапливать печь. Не стоит разговаривать по телефону, подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.