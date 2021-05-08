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Погода в Москве: Сильные дожди обрушатся на Москву в субботу

News.ruиещё 2
1 час назад
Сильные дожди обрушатся на столицу 8 мая, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет РИА Новости.
Сильные дожди обрушатся на Москву в субботу
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
По его словам, в субботу Москва окажется под влиянием активного циклона с центром над западом европейской части страны.
Он закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, которые местами будут сильными. Температура воздуха плюс 10–12, по области плюс 8–13, — уточнил синоптик.
Он отметил, что за день выпадет около 10–15 миллиметров осадков при норме в 51 миллиметр. Всего за день выпадет около 30% от месячной нормы.
Тишковец добавил, что юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, днём он будет порывистым. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в День Победы, 9 мая, жителей центральной части Европейской России ожидает потепление. Погода будет улучшаться буквально по часам, к вечеру температура воздуха будет совсем комфортной.
Погода,Новости Москвы,Общество,РИА Новости,
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