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Погода в Москве: Погода в Москве может помешать воздушной части парада Победы

News.ruиещё 1
38 минут назад
В День Победы, 9 мая, ожидается низкая облачность, которая может помешать воздушной части парада. В Москве в этот день выпадет до пяти миллиметров осадков. Об этом рассказал синоптик центра погоды «Фобос», пишет РИА Новости.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что 9 мая в Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями. По его словам, температура днём будет держаться в пределах 11–16 градусов тепла. Синоптик «Фобоса», в свою очередь, сообщил, что в День Победы воздух в столице прогреется до 14 градусов.
За день выпадет до 5 мм осадков, низкая облачность может помешать воздушной части парада, — подчеркнул специалист.
Вильфанд говорил, что в День Победы, 9 мая, жителей центральной части Европейской России ожидает потепление. Погода будет улучшаться буквально по часам, к вечеру температура воздуха будет совсем комфортной.
По его словам, 9 мая на погодные условия будет оказываться активное воздействие в утреннее время. Однако пока что неизвестно, какое именно. Накануне Дня Победы центр Европейской РФ попадёт в циклоническое образования. Вследствие этого 8 числа ожидается дождливая погода.
Погода,Общество,Видео,РИА Новости,Москва,
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