В День Победы, 9 мая, ожидается низкая облачность, которая может помешать воздушной части парада. В Москве в этот день выпадет до пяти миллиметров осадков. Об этом рассказал синоптик центра погоды «Фобос», пишет РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что 9 мая в Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями. По его словам, температура днём будет держаться в пределах 11–16 градусов тепла. Синоптик «Фобоса», в свою очередь, сообщил, что в День Победы воздух в столице прогреется до 14 градусов.

За день выпадет до 5 мм осадков, низкая облачность может помешать воздушной части парада, — подчеркнул специалист.

Вильфанд говорил, что в День Победы, 9 мая, жителей центральной части Европейской России ожидает потепление. Погода будет улучшаться буквально по часам, к вечеру температура воздуха будет совсем комфортной.