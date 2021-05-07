Синоптики пообещали "красную жару" с мая по июль

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Северном полушарии средние температуры воздуха с мая по июль будут выше нормы с вероятностью 70%, сообщает РИА Новости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Так он прокомментировал данные карты прогноза на лето, представленной Всемирной метеорологической организацией (ВМО).

Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы, — пояснил учёный.

Вильфанд добавил, что на территории Европейской России и Урала вероятность того, что температура будет выше нормы, около 50%, а на Азиатской части — больше 60%.

Он уточнил, что метеорологи пока не способны прогнозировать погоду на такой протяжённый период, поэтому прогноз ВМО носит вероятностный характер. Профессиональное сообщество берёт его за ориентир.