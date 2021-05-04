Роспотребнадзор сообщил о превышении порога заболеваемости ОРВИ в пяти регионах

В российских регионах превышен порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«В Российской Федерации на 17-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) по совокупному населению превышен в пяти субъектах», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Больше всего регионов (17), где порог заболеваемости ОРВИ превышен у пациентов старше 15 лет. Среди детей от трех до шести лет - в одном субъекте, от семи до 14 лет - также в одном регионе страны.