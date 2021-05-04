В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с уровнем заболеваемости ОРВИ

ТК «Звезда»иещё 8
8 часов назад
Роспотребнадзор сообщил о превышении порога заболеваемости ОРВИ в пяти регионах
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
В российских регионах превышен порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«В Российской Федерации на 17-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) по совокупному населению превышен в пяти субъектах», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Больше всего регионов (17), где порог заболеваемости ОРВИ превышен у пациентов старше 15 лет. Среди детей от трех до шести лет - в одном субъекте, от семи до 14 лет - также в одном регионе страны.
Погода,Роспотребнадзор,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители