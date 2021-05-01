Роман Вильфанд. Нестандартная погода, переменчивая, с первыми майскими грозами и заморозками ожидается на следующей неделе в московском регионе. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ

— Ждать совершенно нестандартной, очень изменчивой погоды. Третьего числа — эксклюзивный день для тех, кто любит грозу в начале мая. Ночью будет облачно, к полуночи начнутся дожди, местами сильные, — говорит он.

Вильфанд рассказывает, что днем третьего мая будет облачно, иногда будет показываться солнце, воздух прогреется до около 16–18 градусов. Но и пойдет дождь. Он будет гораздо интенсивнее, чем 30 апреля.

— Накроет Москву и область. И порывы ветра будут до 17 метров в секунду, прогремят грозы. Осадки будут продолжительные, их будет много. День на любителя, — говорит ученый.

Четвертое мая будет резко отличаться по погоде от третьего мая. Средиземноморский циклон уйдет на северо-восток, и в его тылу будут поступать прохладные воздушные массы. Ночью температура будет 3–5 градусов тепла, что, по словам Вильфанда, для данного времени суток нормально.

— А вот днем всего 6–8 градусов. То есть дневная температура понизится за сутки больше чем на 10 градусов. Это холодная погода. Температура ниже нормы на 4–5 градусов, облачно, местами небольшой дождь. Почти на месяц температура отстает от климатических значений, — добавляет ученый.

По его словам, в ночь с четвертого на пятое мая приток прохладного воздуха приведет к тому, что температура воздуха в городе будет от 0 до 4 градусов, а в области даже до минус одного градуса.

— Несильные заморозки. Ниже минус двух градусов нигде в Московской области не будет. Это не опасно, для посева не проблема. Заморозки для мая — нередкое явление, — говорит Вильфанд.

В среду, 5 мая, воздух прогреется примерно до 10–15 градусов. Будет облачно, но без осадков. А в четверг, 6 мая, ожидается, что южные ветры принесут в город снова потепление: температура будет около 15–17 градусов, но опять будет дождливо.

Также Вильфанд рассказывает, что после долгой зимы люди традиционно ожидают тепла. И это ожидание начинается с 1 марта.

— А тепло не приходит, в апреле идет снег, людям приходится объяснять, что мы живем в таком климате и нет смысла удивляться, — добавляет ученый.