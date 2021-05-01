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Погода в Москве: Москвичам рассказали о погоде 1 мая

Москва24иещё 9
1 час назад
В субботу, 1 мая, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до 13 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.
Москвичам рассказали о погоде 1 мая
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 10 до 12 градусов тепла, по области – от плюс 8 до плюс 13 градусов", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление 745 мм ртутного столба.
В ночь с 1 на 2 мая в Москве температура воздуха опустится до 1 градуса тепла, в Подмосковье – до нуля градусов, местами заморозки до минус 2 градусов. Ранее стало известно, что температура с 3 мая характер погоды в столице изменится в связи с приходом средиземноморского циклона.
В понедельник начинается очередная дождливая погода, причем этот дождь, интенсивный дождь, продолжится и третьего числа, и даже в ночь на четвертое. По предварительным данным, выпадет большое количество осадков – не менее 10–15 миллиметров.
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