Москвичам рассказали о погоде 1 мая

В субботу, 1 мая, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до 13 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 10 до 12 градусов тепла, по области – от плюс 8 до плюс 13 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление 745 мм ртутного столба.

В ночь с 1 на 2 мая в Москве температура воздуха опустится до 1 градуса тепла, в Подмосковье – до нуля градусов, местами заморозки до минус 2 градусов. Ранее стало известно, что температура с 3 мая характер погоды в столице изменится в связи с приходом средиземноморского циклона.