Москвичей попросили не пугаться снега в мае

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«Не нужно удивляться тому, что будет снег в мае», - подчеркнул метеоролог.

Редкость, по его словам, - это устойчивый майский снежный покров, но даже это случилось в столице четыре года назад.

Также ученый предупредил, что температура в столичном регионе в ночь на воскресенье, 2 мая, может упасть до минус пяти градусов, а 3 мая начнется интенсивный дождь. В результате может выпасть 10-15 миллиметров осадков, но будет не холодно - плюс 12-14 градусов. Днем 4 мая ожидается около десяти градусов тепла.

«Ожидать резких изменений погоды в последующие нерабочие дни пока не приходится», - подчеркнул Вильфанд.

Как писал «Рамблер», ранее Вильфанд посоветовал россиянам посетить Таймыр на майских праздниках: там будет аномально тепло, на восемь - десять градусов выше нормы.