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Москвичей попросили не пугаться снега в мае

Елена Прошина
7 часов назад
Эксперт Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в мае в Москве с вероятностью в 40-45 процентов выпадет снег. Об этом сообщает ТАСС.
Москвичей попросили не пугаться снега в мае
Фото: ТАССТАСС
«Не нужно удивляться тому, что будет снег в мае», - подчеркнул метеоролог.
Редкость, по его словам, - это устойчивый майский снежный покров, но даже это случилось в столице четыре года назад.
Также ученый предупредил, что температура в столичном регионе в ночь на воскресенье, 2 мая, может упасть до минус пяти градусов, а 3 мая начнется интенсивный дождь. В результате может выпасть 10-15 миллиметров осадков, но будет не холодно - плюс 12-14 градусов. Днем 4 мая ожидается около десяти градусов тепла.
«Ожидать резких изменений погоды в последующие нерабочие дни пока не приходится», - подчеркнул Вильфанд.
Как писал «Рамблер», ранее Вильфанд посоветовал россиянам посетить Таймыр на майских праздниках: там будет аномально тепло, на восемь - десять градусов выше нормы.
В южных районах Европейской России в начале мая воздух будет прогреваться до 18-20 градусов. Кроме того, температуры от плюс 16 до 20 градусов выше ноля ожидаются в первые дни мая в Томской, Омской и Новосибирской областях.
Погода,Роман Вильфанд,Москва,Россия,
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