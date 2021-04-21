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Около 40% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в среду

Газета.Ruиещё 14
21 апреля 2021
В столице в среду прогнозируют дождь, всего в этот день может выпасть порядка 40% от месячной нормы осадков, сообщает РИАМО. Дождь начался в столице после 15 часов 20 апреля. Ночью он чередовался с мокрым снегом. За ночь на мегаполис выпало 12-15 мм осадков (34% от месячной нормы). Днем в среду в Москве еще ожидается дождь, количество осадков в городе пополнится на 1-3 мм (около 6% от месячной нормы). В итоге южный циклон, который сейчас определяет погоду в регионе, принесет в столицу до 20 мм осадков, что составляет почти половину от апрельской нормы. Месячная норма осадков в апреле составляет 44 мм.
Погода,РИАМО,Москва,
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