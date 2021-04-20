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Прогноз погоды: регионы столкнутся с пожарами

Елена Прошина
3 часа назад
Доктор наук, метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра РФ предупреждает о высоком риске пожаров в южных районах Бурятии и Забайкалья, а также на юго-западе Приморского края.
Прогноз погоды: регионы столкнутся с пожарами
Фото: ТАССТАСС
Кроме того, серьезные пожары грозят восточным районам Волгоградской области, Калмыкии, Астраханской области, Ставропольского края и северу Дагестана.
Вильфанд отметил, что для всех этих регионов установлен четвертый уровень опасности из пяти.
«Казалось бы, только апрель», - подчеркнул ученый.
Как писал «Рамблер», регионам Центрального федерального округа пожары пока не грозят. Прогноз погоды центра «Фобос» предупреждал, что со вторника, 20 апреля, в Москве будет всего плюс десять градусов, а в среду, 21 апреля, в городе начнутся ливни, ночью и по утрам переходящие в снег.
Дневные температуры с середины недели упадут до плюс восьми градусов, это на два градуса холоднее нормы. Но в четверг, 22 апреля, выглянет солнце и воздух прогреется до плюс 14 - 16 градусов.
В Воронеже 20 апреля интенсивность осадков может достигнуть шести - восьми миллиметров за три часа, а за 12 часов выпадет более 20 миллиметров влаги. Это в 1,5 раза выше рекорда, зафиксированного в 1966 году.
Погода,Роман Вильфанд,Республика Калмыкия,Республика Бурятия,Ставропольский Край,Астраханская Область,Волгоградская Область,Приморский Край,Республика Дагестан,Россия,
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