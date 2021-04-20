Прогноз погоды: регионы столкнутся с пожарами

Доктор наук, метеоролог Роман Вильфанд
рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра РФ
предупреждает о высоком риске пожаров в южных районах Бурятии
и Забайкалья, а также на юго-западе Приморского края
.
Вильфанд отметил, что для всех этих регионов установлен четвертый уровень опасности из пяти.
«Казалось бы, только апрель», - подчеркнул ученый.
Как писал «Рамблер», регионам Центрального федерального округа пожары пока не грозят. Прогноз погоды центра «Фобос» предупреждал, что со вторника, 20 апреля, в Москве будет всего плюс десять градусов, а в среду, 21 апреля, в городе начнутся ливни, ночью и по утрам переходящие в снег.
Дневные температуры с середины недели упадут до плюс восьми градусов, это на два градуса холоднее нормы. Но в четверг, 22 апреля, выглянет солнце и воздух прогреется до плюс 14 - 16 градусов.
В Воронеже 20 апреля интенсивность осадков может достигнуть шести - восьми миллиметров за три часа, а за 12 часов выпадет более 20 миллиметров влаги. Это в 1,5 раза выше рекорда, зафиксированного в 1966 году.