Прогноз погоды: регионы столкнутся с пожарами

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Вильфанд отметил, что для всех этих регионов установлен четвертый уровень опасности из пяти.

«Казалось бы, только апрель», - подчеркнул ученый.

Как писал «Рамблер», регионам Центрального федерального округа пожары пока не грозят. Прогноз погоды центра «Фобос» предупреждал, что со вторника, 20 апреля, в Москве будет всего плюс десять градусов, а в среду, 21 апреля, в городе начнутся ливни, ночью и по утрам переходящие в снег.

Дневные температуры с середины недели упадут до плюс восьми градусов, это на два градуса холоднее нормы. Но в четверг, 22 апреля, выглянет солнце и воздух прогреется до плюс 14 - 16 градусов.