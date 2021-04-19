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Погода в России: Центральной России пообещали климатические качели

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
34 минуты назад
Климатические качели ожидаются в мае в Москве и Центральной России: начало будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Центральной России пообещали климатические качели
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Май сам по себе будет идти по нарастающей. Мы стартуем с достаточно прохладных позиций в Центральной России и вообще на большей Европейской России, за исключением севера, на севере будет довольно тепло. И потом произойдет перелом к праздникам, связанным с Днем Победы, в сторону стабилизации и даже превышения нормы. А дальше май «попрет» по температуре очень уверенно в сторону хорошего тепла: нормальное весеннее, майское с небольшим превышением температуры», – передает РИА «Новости» слова Тишковца.
Он отметил, что прогнозируются традиционные майские климатические качели: Первомай – прохладный, а 9 мая – теплое. Иногда бывает наоборот.
Ранее в понедельник москвичей предупредили о снеге.
Погода,Общество,Евгений Тишковец,РИА Новости,Москва,Россия,
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