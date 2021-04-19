Центральной России пообещали климатические качели

«Май сам по себе будет идти по нарастающей. Мы стартуем с достаточно прохладных позиций в Центральной России и вообще на большей Европейской России, за исключением севера, на севере будет довольно тепло. И потом произойдет перелом к праздникам, связанным с Днем Победы, в сторону стабилизации и даже превышения нормы. А дальше май «попрет» по температуре очень уверенно в сторону хорошего тепла: нормальное весеннее, майское с небольшим превышением температуры», – передает РИА «Новости» слова Тишковца.