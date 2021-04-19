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Россиян предупредили об опасных последствиях глобального потепления

Праймиещё 7
5 часов назад
В России станет теплее на 3-4 градуса в ближайшие 50 лет. Это может привести к опасным природным, а также экономическим последствиям, пишет Лента.ру со ссылкой беседу ученого РАН с журналистами "Мир 24".
Россиянам грозит опасность из-за глобального потепления
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН и замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимира Семенова, не стоит ждать, что в России наступит вечное лето, но тем не менее, из-за географического положения средние температуры в нашей стране повышаются быстрее по сравнению с более южными.
Повышение температуры в России, по его словам, может привести к лесным пожарам и засухам. Хуже всего будут переносить жару жители городов из-за бетона и асфальта, а также отсутствия растительной среды.
Ученый рассказал об угрозе "скрытого тепла", то есть пара, который неизменно приводит к росту температуры. А насыщенная влажная атмосфера и есть следствие потепления.
"Это физический закон: более теплая атмосфера содержит больше водяного пара", — аргументировал Семенов.
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