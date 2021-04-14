Москве наблюдается эффект «погоды в пустыне». Об этом сообщает «Гисметео».

Данный эффект заключается в том, что относительная влажность понизилась до 20%, а запыленность значительно возросла. Эффект «погоды в пустыне» вызван выносом сухого воздуха с юго-востока.

«Для сравнения: в Каире влажнее — около 30%. Кстати, температура тоже несильно отличается. 13 апреля в Москве было +22, а в Каире +24», — отмечает «Гисметео».

Вчера, как сообщал «Рамблер», в Москве был установлен абсолютный рекорд температуры воздуха для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе — более +22 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году — +20,4 градуса.