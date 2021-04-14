В Москве
наблюдается эффект «погоды в пустыне». Об этом сообщает
«Гисметео».
Данный эффект заключается в том, что относительная влажность понизилась до 20%, а запыленность значительно возросла. Эффект «погоды в пустыне» вызван выносом сухого воздуха с юго-востока.
«Для сравнения: в Каире влажнее — около 30%. Кстати, температура тоже несильно отличается. 13 апреля в Москве было +22, а в Каире +24», — отмечает «Гисметео».
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Москве был установлен абсолютный рекорд температуры воздуха для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе — более +22 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году — +20,4 градуса.
В марте были представлены результаты нового исследования, согласно которым к 2100 году лето в Северном полушарии будет длиться около шести месяцев, а зима — менее двух. Это произойдет, если тенденции по увеличению продолжительности лета и сокращению зимы сохранятся, а усилия по смягчению последствий изменения климата не будут предприняты.