В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Синоптики: с четверга в Москве начнутся грозовые дожди и немного похолодает

Вечерняя Москваиещё 1
4 часа назад
Грозовые дожди и небольшое похолодание ожидаются в столице во второй половине этой недели. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили синоптики центра погоды «Фобос».
Синоптики: в Москве 13 апреля наступит июнь
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Сообщается, что температура воздуха в столице на этой недели немного превышает норму. Однако в течение ближайшего времени ожидается небольшое падение температуры. Кроме того, уже на этой неделе начнутся грозовые дожди.
— В Москве уже сегодня (13 апреля – прим. «ВМ») наступит июнь: термометры покажут рекордные плюс 21 градус, завтра плюс 22. С четверга в мегаполисе начнутся грозовые дожди, станет немного прохладнее. А к субботе похолодает до плюс 14 градусов. Но и это почти на 4 градуса выше климатической нормы, — говорится в тексте сообщения.
Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что 12 апреля стало самым теплым днем с начала 2021 года. По данным синоптиков, средняя температура воздуха достигла 10,4 градуса, что является нормой для начала мая.
Погода,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители