Прогноз погоды: в Москве наступит июнь

Прогноз погоды центра «Фобос» пообещал Подмосковью и столице рекордное тепло: во вторник, 13 апреля, температуры в регионе достигнут июньских плюс 19 - 22 градусов. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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Вплоть до среды, 14 апреля, в регионе будет солнечно, но в четверг-пятницу, 15-16 апреля, Москву захватит холодный фронт с грозовыми дождями и дневные температуры в итоге упадут до плюс 13 - 16 градусов. Однако даже такие показатели выше нормы апреля на четыре градуса.

По-июньски тепло будет и в других регионах Центральной России: до 14 апреля температуры в некоторых областях будут держаться на уровне от плюс 12 до 23 градусов выше ноля.

В Санкт-Петербурге в понедельник, 12 апреля, воздух прогреется до 14 - 17 градусов выше ноля, но затем погода станет капризной. В городе начнутся кратковременные дожди и будет не теплее плюс 9 -12 градусов.

На Урале из-за антициклона также будет рекордно тепло: благодаря ясной погоде температуры достигнут 15 -20 градусов тепла, но 16 апреля пройдут дожди и немного похолодает.