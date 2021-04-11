Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"

Погодные условия на предстоящей неделе в Москве достигнут летних показателей. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

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По словам синоптика, в середине недели горожан ожидают температурные показатели, соответствующие июньской погоде.

— В предыдущую субботу в Москве наступила фенологическая и автомобильная весна, поскольку среднесуточная температура воздуха устойчиво преодолела отметку +5 градусов. А с сегодняшнего дня (воскресенье, 11 апреля — прим. «ВМ») мы выходим на показатели мая, — заметил Тишковец.

Так, по словам эксперта, несмотря на продолжительный период холодов, температурные показатели отныне будут только расти:

— В условиях непререкаемого господства антициклона, этого купола высокого давления, который продолжает охватывать своим влиянием всю Центральную Россию, температура воздуха в регионе только растет. И в воскресенье дневные показатели достигнут плюс 16–18 градусов, в Подмосковье — плюс 14–19, что на семь градусов выше апрельской нормы и соответствует показателям мая.

В понедельник из-за небольшого натекания облачности прогрев немного ослабеет, подчеркнул метеоролог, но все равно будет тепло.

— 12 апреля в ночные часы нас ожидает 0 — плюс 5 градусов, а днем столбики термометров достигнут плюс 13–18 градусов, — пояснил он.

А вот во вторник и среду, 13 и 14 апреля, Москва, как уточнил Тишковец, выйдет на показатели июня.

— Если во вторник в ночные часы ожидается плюс 2–7 градусов, а днем — 17–22 градуса с отметкой «плюс», то в среду ночью будет уже плюс 5–10 градусов, а дневные показатели поднимутся до плюс 20–22 градусов. А в Подмосковье — до плюс 19–23. Это уже претензия на многолетние климатические показатели начала июня, — продолжил эксперт. — Буде очень много солнца и тепла.

Собеседник «Вечерней Москвы» отметил, что ясная и сухая погода продолжится и в четверг:

— В ночь на четверг нас ждет теплая безветренная погода с показателями плюс 5–10 градусов ночью, а днем — 15–20 градусов с положительной отметкой. Но уже в ночь на пятницу ожидается натекание облаков, в столицу придет холодный фронт, который проявится коротким локальным дождем, и воздушные потоки изменят направление с теплых на холодные северные румбы. В результате чего в пятницу посвежеет, и утром ожидается плюс 1–6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 9–14 градусов. В субботу погодную инициативу перехватит «скандинавец». Антициклон снова принесет похолодание. Так, ночью ожидается около нуля градусов в Москве, а в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем в столице будет 11–13 градусов с положительным показателем. И 9–14 градусов ожидается в области. Но это всего лишь похолодание вернет «взорвавшийся» температурный режим в рамки многолетней климатической нормы апреля.

Эксперт заметил, что, несмотря на небольшое и временное похолодание в конце будущей недели, в ближайшие пять суток погода в столице будет феерической:

— Это время прекрасно подходит для занятий спортом, отдыха, дачного сезона, начнется эмиграция птиц. Природа начнет пробуждаться. Что называется, погода — «миллион на миллион».