Москву будет лихорадить

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил, что во второй половине недели столичный регион будет «лихорадить»: температуры начнут меняться от нуля до плюс 12 градусов. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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Утром в четверг, 8 апреля, в столице и Московской области возможен мокрый снег с дождем. Во второй половине дня станет суше, но в целом за четверг может выпасть примерно десять миллиметров осадков - почти недельная норма влаги.

Температуры в столице не превысят плюс пять градусов, в области будет плюс три - восемь градусов. Метеорологи допускают, что местами восстановится снежный покров.

В пятницу, 9 апреля, ситуация начнет меняться в лучшую сторону: если ночью температуры будут нулевыми, днем воздух прогреется до плюс восьми - десяти градусов в Москве (до плюс 12 в области).

Суббота и воскресенье, 10 и 11 апреля, ожидаются сухими, солнечными и очень теплыми (до плюс 15 градусов). А в начале следующей недели прогноз погоды обещает майское тепло.