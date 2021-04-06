«Это не ядерная война»: Вильфанд дал совет россиянам

Синоптик отметил, что способы адаптации к изменениям климата общеизвестны, и привел в пример Японию, которая, несмотря на сложные климатические и сейсмические условия, показывает экономический рост.

Как сообщал «Рамблер», ранее Роман Вильфанд предупредил, что в результате изменения климата все чаще возникают погодные аномалии, и погода едва ли снова станет нормальной.