«Это не ядерная война»: Вильфанд дал совет россиянам

«Есть такое понятие — адаптация к изменениям климата. Это же не ядерная война, когда все — катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться. Нужно инвестировать в обводнения, в мелиорацию», - пояснил Вильфанд.
Синоптик отметил, что способы адаптации к изменениям климата общеизвестны, и привел в пример Японию, которая, несмотря на сложные климатические и сейсмические условия, показывает экономический рост.
Как сообщал «Рамблер», ранее Роман Вильфанд предупредил, что в результате изменения климата все чаще возникают погодные аномалии, и погода едва ли снова станет нормальной.
В свою очередь старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский назвал ярчайшим проявлением глобального потепления изменение характера осадков — ранее дожди чаще бывали затяжными и равномерной интенсивности, а сейчас — стали ливневыми.