В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Погода в Москве: в Гидрометцентре пообещали москвичам солнечные ванны

Вечерняя Москваиещё 7
5 часов назад
До середины следующей недели в столичном регионе установится солнечная погода, благоприятствующая безопасному принятию солнечных ванн. Об этом в субботу, 3 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре пообещали москвичам солнечные ванны
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва
Как уточнил синоптик, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков.
— И это солнце, которое будет до середины следующей недели — это же чудо! Оно же насыщено энергией, — отметил Вильфанд.
Специалист подчеркнул, что угол наклона солнечных лучей большой, происходит рассеивание, поэтому наступает лучшее время для солнечных ванн, сообщает РИА Новости.
Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 13 градусов.
Погода,Роман Вильфанд,РИА Новости,Москва,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители