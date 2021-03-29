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Погода в России: метеоролог пообещал классическую весеннюю погоду в апреле

Вечерняя Москва
28 минут назад
В апреле жителей России ожидает в основном классическая весенняя погода. Об этом в понедельник, 29 марта, рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.
Синоптики рассказали о погоде в апреле
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя МоскваСветлана Колоскова / Вечерняя Москва
По словам эксперта, во второй весенний месяц ожидается преимущественно малооблачная погода, с небольшим количеством осадков и редкой повторяемостью.
Кроме того, прогнозируется умеренный суточный ход температуры и температурный фон на два-четыре градуса выше климатической нормы. При этом на протяжении апреля столбики термометров будут постепенно повышаться, а к концу месяца достигнут почти майских значений.
При этом по ночам в начале апреля возможны заморозки в районе нуля градусов, а в отдельные ночи — до двух-четырех градусов ниже нуля, предупредил эксперт.
Днем воздух может прогреваться до плюс шести-восьми градусов. Во второй декаде месяца температурный фон еще подрастет, ночные значения повысятся до нуля – плюс двух градусов, а днем можно рассчитывать на плюс 11 13 градусов.
Наиболее теплой будет третья декада с дневной температурой до плюс 15 17 градусов, рассказал Старков радио Sputnik.
Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды на наступившей неделе.
Погода,Общество,ИА Sputnik,Россия,
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