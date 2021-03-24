Прогноз погоды: как начнется апрель

Ведущий эксперт Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что прогноз погоды не обещает столице новых снегопадов - ни в оставшиеся дни марта, ни в апреле. Об этом сообщает «Москве 24».

Фото: ТАСС ТАСС

По словам Поздняковой, последний серьезный снегопад (прирост осадков до одного сантиметра) прошел в столичном регионе в понедельник, 22 марта. Небольшой снег падал 23 марта и на этом зима закончилась, подчеркнула метеоролог.

Со среды, 24 марта, температуры в Москве и области постепенно начнут расти. В конце недели даже по ночам будет от нуля до плюс двух градусов, а днем - около шести градусов выше ноля.

При такой погоде каждый день будет сходить три-четыре сантиметра снега, это достаточно медленно.

Позднякова добавила, что апрель начнется с температур в плюс шесть-семь градусов. Из возможных осадков метеорологи прогнозируют для второго месяца весны только дожди.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды «Фобоса» пообещал москвичам до плюс девяти градусов к субботе и воскресенью, 27 и 28 марта (примерно так же будет на юге, к примеру, в Краснодаре). Такую погоду метеорологи назвали вполне апрельской для Москвы.