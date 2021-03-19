Москвичам пообещали «вяловатую» весну

«Весна такая вяловатая, пасмурная, но тем не менее потихоньку движется», — рассказал синоптик. Он добавил, что на ближайших выходных по ночам будут наблюдаться небольшие морозы до минус девяти градусов, а днем в субботу и воскресенье он пообещал температуру не выше ноля градусов.