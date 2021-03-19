Москвичам пообещали «вяловатую» весну

Москвичам пообещали медленный приход «вяловатой» весны. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Он отметил, что с понедельника, 22 марта, температура все же начнет расти — к середине недели в столичном регионе потеплеет до плюс 5-7 градусов.
«Весна такая вяловатая, пасмурная, но тем не менее потихоньку движется», — рассказал синоптик. Он добавил, что на ближайших выходных по ночам будут наблюдаться небольшие морозы до минус девяти градусов, а днем в субботу и воскресенье он пообещал температуру не выше ноля градусов.
Ранее стало известно, что Мосэкомониторинг зафиксировал увеличение количества пыли в городе. Предполагается, что она была принесена из Китая, Казахстана, Катара или иных стран, где сейчас бушуют песчаные бури.