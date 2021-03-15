Названы регионы РФ с аномальным теплом

В начале недели температура выше нормы на 5 градусов будет в Москве, днём температура будет в диапазоне 2–5 градусов тепла. Исключительно тёплая погода будет на юго-востоке страны, в Амурской области, Хабаровском крае. Там температура днём будет достигать 10–12 градусов тепла. Это очень высокая температура, — пояснил учёный в беседе с ТАСС.