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Погода в Москве: Москвичей предупредили о резком изменении погоды 

Майк Габриелян 32 минуты назад
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Фото: РИА Новости
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за резкого изменения погоды. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
После аномальных морозов в столицу и область пришла оттепель с усилением ветра. Так, 13 марта — 14 марта в регионе будет шквалистый ветер с порывами до 17 м/с. К вечеру субботы столицу накроет метель.

«В Москве и области небольшие умеренные осадки в виде снега, метель и порывистый ветер. Ночью в Москве -6.. -8 градусов. Днем около 0», — рассказали синоптики.

В воскресенье предсказано потепление до плюс 4-6 градусов. При этом метеорологи не исключают последующего похолодания, но сильных морозов уже не ждут.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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