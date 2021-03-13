Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за резкого изменения погоды. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

После аномальных морозов в столицу и область пришла оттепель с усилением ветра. Так, 13 марта — 14 марта в регионе будет шквалистый ветер с порывами до 17 м/с. К вечеру субботы столицу накроет метель.

«В Москве и области небольшие умеренные осадки в виде снега, метель и порывистый ветер. Ночью в Москве -6.. -8 градусов. Днем около 0», — рассказали синоптики.

В воскресенье предсказано потепление до плюс 4-6 градусов. При этом метеорологи не исключают последующего похолодания, но сильных морозов уже не ждут.