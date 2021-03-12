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Москва

Прогноз погоды: каким будет лето 

Елена Прошина 55 минут назад
Прогноз погоды: каким будет лето
Фото: ТАСС
Климатолог из РАН Владимир Семенов заявил, что прогноз погоды с вероятностью в 65 процентов обещает Москве и области в 2021 году теплое лето. Об этом сообщает ТАСС.
Семенов рассказал, что около нормы температуры в Европейской России будут и весной, и летом этого года. Также норма не будет нарушена в Центральной Сибири.
На Урале и Дальнем Востоке, по его расчетам, летом может оказаться гораздо теплее нормы.
При этом ученый подчеркнул, что долгосрочные прогнозы делаются с осторожностью. Есть вероятность, что на погоду повлияют новые факторы, которые климатологи заранее предсказать не могли.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды центра «Фобос» рассказал о холодной и снежной весне в Москве, но теплом лете.
По расчетам метеорологов, весеннее тепло установится в столичном регионе в апреле, но приход климатической весны будет сопровождаться обильными осадками. Лето, как считают в «Фобосе», временами будет очень жарким.
Ведущий научный сотрудник Центрально-Лесного заповедника Елена Шуйская проанализировала многолетние наблюдения за погодой, проводимые в заповеднике, и пришла к выводу, что лето 2021 года будет благоприятным, теплым и умеренно влажным.
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Погода , Владимир Семенов , РАН
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