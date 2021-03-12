Прогноз погоды: каким будет лето 

Семенов рассказал, что около нормы температуры в Европейской России будут и весной, и летом этого года. Также норма не будет нарушена в Центральной Сибири.

На Урале и Дальнем Востоке, по его расчетам, летом может оказаться гораздо теплее нормы.

При этом ученый подчеркнул, что долгосрочные прогнозы делаются с осторожностью. Есть вероятность, что на погоду повлияют новые факторы, которые климатологи заранее предсказать не могли.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды центра «Фобос» рассказал о холодной и снежной весне в Москве, но теплом лете.

По расчетам метеорологов, весеннее тепло установится в столичном регионе в апреле, но приход климатической весны будет сопровождаться обильными осадками. Лето, как считают в «Фобосе», временами будет очень жарким.

Ведущий научный сотрудник Центрально-Лесного заповедника Елена Шуйская проанализировала многолетние наблюдения за погодой, проводимые в заповеднике, и пришла к выводу, что лето 2021 года будет благоприятным, теплым и умеренно влажным.