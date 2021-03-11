Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Погода в регионах: синоптики рассказали, в каких регионах начнётся аномальное потепление 

News.ru и ещё 7 19 минут назад
Ряд регионов ожидает аномальное потепление
Фото: РИА Новости
Аномальное потепление ожидается с 11 марта в Сибири и на Дальнем Востоке. Температура воздуха превысит сезонные нормы на 8–12 градусов.
Теплее средних значений на 12 градусов станет к этому моменту и в Забайкалье. Холода сменятся на тепло в Средней Сибири и везде в ДФО, сообщает ТАСС.
В Иркутске ожидается до 8 градусов тепла, в Красноярске — до нуля. В Тыве и Бурятии потеплеет до плюс четырёх градусов.
В Амурской области и Благовещенске воздух прогреется до плюс 6–8 градусов, также будет и в Хабаровске. Во Владивостоке ожидается до 8–9 градусов тепла.
На днях китайские учёные сделали прогноз насчёт «катастрофически долгого» лета в России. Лето в Северном полушарии к 2100 году может начать затягиваться на шесть месяцев, если человечество не примет усилий по сдерживанию изменений климата. Такое явление станет катастрофой для окружающей среды, здравоохранения и сельского хозяйства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что после аномальных морозов жителей Москвы и центра Европейской России ожидает резкое потепление. По его словам, оно начнётся 12 марта, когда столбики термометров поднимутся выше нуля.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
News.ru: последние новости
Синоптики предупредили о появлении ледяных игл в небе Москвы Синоптики предупредили о появлении ледяных игл в небе Москвы Синоптик предупредил о морозах до минус 30 градусов Синоптик предупредил о морозах до минус 30 градусов Вильфанд рассказал об аномальных холодах в Москве 8 марта Вильфанд рассказал об аномальных холодах в Москве 8 марта
Комментарии
Погода , Общество , Новости регионов , Новости Сибири , Дальний Восток , ИТАР-ТАСС , Амурская Область , Благовещенск , Владивосток , Иркутск , Иркутская Область , Красноярск , Красноярский Край , Приморский Край , Хабаровск , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
00:40
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
Происшествия
Задержание министра на Алтае попало на видео
01:07
Задержание министра на Алтае попало на видео
Происшествия
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
00:22
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
Происшествия Криминал
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
02:13
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
В мире Азия
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
00:30
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
Происшествия
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение