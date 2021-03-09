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Погода в Москве: Москвичам предрекли ледяные иглы в небе 

Мослента и ещё 9 28 минут назад
Москвичам предрекли ледяные иглы в небе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Москвичам предрекли возможное появление в небе ледяных игл в ночь на 11 марта. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 9 марта.
По его словам, из-за арктического вторжения жителей столицы ожидают аномальные морозы в ближайшие два дня. Тишковец объяснил, что в городе будет происходить процесс вымораживания водяного пара из-за малооблачной погоды.

«Так, по прогнозам, в период с 21:00 10 марта до 03:00 11 марта, когда столбики термометров опустятся ниже минус 20, в небе Москвы могут появиться ледяные иглы», — отметил эксперт.

Кроме того, он не исключил морозный туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости
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