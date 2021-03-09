Москвичам предрекли ледяные иглы в небе

Москвичам предрекли возможное появление в небе ледяных игл в ночь на 11 марта. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 9 марта.

По его словам, из-за арктического вторжения жителей столицы ожидают аномальные морозы в ближайшие два дня. Тишковец объяснил, что в городе будет происходить процесс вымораживания водяного пара из-за малооблачной погоды.

«Так, по прогнозам, в период с 21:00 10 марта до 03:00 11 марта, когда столбики термометров опустятся ниже минус 20, в небе Москвы могут появиться ледяные иглы», — отметил эксперт.

Кроме того, он не исключил морозный туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров.