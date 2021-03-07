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Москва

Москва вновь оказалась под угрозой снежного коллапса 

Майк Габриелян 9 минут назад
Столица вновь оказалась под угрозой снежного коллапса
Фото: РИА Новости
Москве вновь угрожает снежный коллапс. В столице сегодня может выпасть четверть месячной нормы осадков. Коммунальщики начали работать в усиленном режиме. Об этом сообщает Городское хозяйство Москвы.

«По прогнозам синоптиков, 7 марта столица может побить очередной рекорд по количеству выпавших осадков — за сутки может выпасть сразу четверть месячной нормы. Городские службы работают в усиленном режиме», — сказано в сообщении.

Отмечается, что идет уборка улиц и дворов, очистка крыш, зачистка лотковой зоны, вывоз снега на снегосплавные пункты.
Коммунальщики также начали противогололедную обработку тротуаров и дорог. Водителей просят быть аккуратнее на дороге, соблюдать дистанцию и не мешать колоннам уборочной техники.
В прошлом месяце Москва уже пострадала от снежного коллапса. Выпало около 30 см осадков, местами наблюдались метровые сугробы. Возникли перебои с движением наземного транспорта. Ситуацию осложняли порывистый ветер и низкие температуры, ночью — до 18-20 градусов ниже ноля.
Ранее «Рамблер» сообщал, что последствия февральского снежного коллапса в Москве попали на видео.
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Погода , Новости Москвы
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