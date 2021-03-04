Синоптики отложили весну в Москве

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил, что с вечера четверга, 4 марта, похолодает в Москве Подмосковье , а к субботе, 6 марта, температуры упадут во всей Европейской России . Об этом сообщают «Метеовести».

Днем 4 марта в столичном регионе будет около плюс двух градусов, но вечером станет холодно и скользко. В пятницу, 5 марта, и на следующий день в Москве и области будет не теплее минус двух — минус четырех градусов.

В воскресенье, 7 марта, в регионе потеплеет до нуля, но затем температуры снова станут минусовыми.

К 6 марта температуры на значительной части Европейской России упадут до минус пяти — десяти градусов, а на северо-востоке региона они опустятся до 15 — 20 градусов мороза.

Весну прогноз погоды обещает только Краснодарскому краю и Северному Кавказу: в ближайшее время там будет около десяти градусов тепла и выше. В Ставрополе на выходных потеплеет до плюс 12 градусов (апрельской нормы), но затем в городе снова начнутся снегопады и резко похолодает до минус одного — плюс одного градуса.

Как писал «Рамблер», ранее в «Фобосе» рассказали, что 8 марта в столичном регионе будет морозным. Сильных снегопадов метеорологи не ожидают, но утром будет от минус пяти до десяти градусов ниже ноля, а днем — не теплее минус двух-семи градусов. Такие температуры больше соответствуют 23 февраля.