Прогноз погоды: аномальные холода назначили на 6 марта 

Доктор наук Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра РФ предупреждает москвичей об аномальных холодах в субботу, 6 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Метеоролог отметил, что в течение рабочей недели температурная норма в Подмосковье, столице и соседних областях будет превышена, но на выходных ожидаются температуры ниже нормы.

В ночь на 6 марта в столичном регионе похолодает до минус 14 градусов, а днем будет около пяти градусов ниже ноля. В воскресенье, 7 марта, станет чуть теплее. В Москве похолодание будет сопровождаться ветром с порывами до 17 метров в секунду.

Вильфанд объяснил, что отставание от нормы в субботу составит три градуса, в воскресенье ситуация приблизится к норме, а в понедельник, 8 марта, снова будет холоднее нормы на два-четыре градуса.

По оценкам ученого, к началу новой недели холоднее станет на всей европейской территории страны, не коснется это только Ставропольского края, Ростовской области и регионов Нижней Волги.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды «Фобоса» пообещал, что в столичном регионе почти всю рабочую неделю будет не холоднее плюс одного — четырех градусов. Лишь в пятницу похолодает в районе от нуля до минус трех градусов.