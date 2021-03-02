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Погода в Москве: В Москве продлили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра и гололедицы 

RT на русском 1 час назад
В Москве продлили «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы
Фото: globallookpress.com
В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра порывами до 15 м/с и гололедицы, сообщили в Гидрометцентре России.

«Жёлтый — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

В Москве предупреждение о ветре будет действовать с 00:00 до 06:00 среды, 3 марта, а предупреждение о гололедице — до 12:00 четверга, 4 марта.
В Подмосковье предупреждение о ветре объявлено с 23:00 вторника, 2 марта, до 06:00 среды, 3 марта, а предупреждение о гололедице будет действовать также до 12:00 четверга, 4 марта.
Ранее в Москве 2 марта объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец
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