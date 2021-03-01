Синоптики пообещали москвичам теплый март

Прогноз погоды центра «Фобос» пообещал, что март в Подмосковье и столице будет на один-два градуса теплее нормы. Об этом сообщает портал «Метеовести».

По расчетам метеорологов, погода в первую неделю марта будет неустойчивой, возможны скачки температур и нестабильные осадки.

Во вторник, 2 февраля, в столичном регионе будет от нуля до плюс пяти градусов, в пятницу, 5 февраля, ожидается от нуля до минус трех, а в ночь на субботу, 6 февраля, похолодает до минус пяти — минус десяти градусов и начнется сильная гололедица.

Вторая неделя месяца будет прохладнее (соответствовать мартовской норме), а во второй половине марта ожидается заметное потепление — в некоторые дни температуры будут достигать плюс восьми градусов.

В самом конце марта потепление немного замедлится.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды обещал, что в южных регионах России погода на этой неделе будет весенней — температуры начнут достигать плюс семи — плюс 12 градусов.

А на Урале первые дни марта окажутся холоднее нормы — после полудня там от минус десяти до минус 15 градусов. Во второй половине недели благодаря теплому атлантическому воздуху в регионе начнет теплеть до плюс двух градусов.