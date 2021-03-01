Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Прогноз погоды: москвичам пообещали теплый март 

Елена Прошина 2 часа назад
Синоптики пообещали москвичам теплый март
Фото: ТАСС
Прогноз погоды центра «Фобос» пообещал, что март в Подмосковье и столице будет на один-два градуса теплее нормы. Об этом сообщает портал «Метеовести».
По расчетам метеорологов, погода в первую неделю марта будет неустойчивой, возможны скачки температур и нестабильные осадки.
Во вторник, 2 февраля, в столичном регионе будет от нуля до плюс пяти градусов, в пятницу, 5 февраля, ожидается от нуля до минус трех, а в ночь на субботу, 6 февраля, похолодает до минус пяти — минус десяти градусов и начнется сильная гололедица.
Вторая неделя месяца будет прохладнее (соответствовать мартовской норме), а во второй половине марта ожидается заметное потепление — в некоторые дни температуры будут достигать плюс восьми градусов.
В самом конце марта потепление немного замедлится.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды обещал, что в южных регионах России погода на этой неделе будет весенней — температуры начнут достигать плюс семи — плюс 12 градусов.
А на Урале первые дни марта окажутся холоднее нормы — после полудня там от минус десяти до минус 15 градусов. Во второй половине недели благодаря теплому атлантическому воздуху в регионе начнет теплеть до плюс двух градусов.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
Комментарии
Погода
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Противники Пашиняна ворвались в правительство в Ереване
00:47
Противники Пашиняна ворвались в правительство в Ереване
В мире
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи
00:29
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи
Происшествия
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
01:17
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
Происшествия Криминал
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
04:06
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
Шоу-бизнес
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
00:16
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
В мире Украина
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
02:06
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
Происшествия
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
00:21
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
Происшествия
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
00:40
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
В мире
Видео взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде
02:00
Видео взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение