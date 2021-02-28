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Синоптик предупредил о приближении к Москве арктических холодов 

Газета.Ru и ещё 5 4 часа назад
Москвичей предупредили о приближении арктических холодов
Фото: ТАСС
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил о надвигающихся на Москву в начале марта арктических холодах. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По его словам, календарная весна начнется со слабой оттепели — днем температура поднимется чуть выше нуля. Синоптик призвал быть готовыми к холодному началу марта.

"5 марта арктический обвал холода вернет зиму по полной программе", — сказал он, отметив, что днем температура опустится до -4°C.

Уже 7 и 8 марта морозы достигнут своего пика — -17…-19°C ночью.
Однако уже 9-10 марта, по словам синоптика, Москву ждет волна потепления.
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Погода , Новости Москвы , Евгений Тишковец
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