Гидрометцентр заявил о «не очень радостных» изменениях погоды 

Жителей европейской части и юга России ожидает резкое потепление, которое обернется «мрачной, хмурой погодой», усилением ветра и гололедом. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в центре европейской части страны за 36-48 часов потеплеет на 23-30 градусов.

«Это все-таки нечасто бывает… В четверг к середине дня температура достигнет 0…+3 градуса. Я не знаю, будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление — это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака», — отметил Вильфанд.

Синоптик предупредил, что резкий рост температуры будет сопровождаться усилением ветра, мокрым снегом и дождем.

«Что важно, в связи с потеплением усиливается гололед… Очень скользко становится. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно», — заявил он.

Роман Вильфанд также отметил, что потеплеет и в Крыму и Краснодарском крае, там ночью ожидается около нуля, а днем может доходить до +4 — 12 градусов.

Однако, по словам метеоролога, потепление вовсе не означает, что пришла весна. Он предупредил, что на выходных россиян снова ждет минусовая температура.

«Рамблер» писал, что в ночь на 23 февраля в Москве ударили трескучие морозы до -25, -27 градусов. Последний раз так морозно в этот день в мегаполисе было 65 лет назад — в 1956 году, когда метеорологи зафиксировали -27,1°, а абсолютный рекорд принадлежит 1945 году — тогда столбики термометров застыли на отметке -30,5.