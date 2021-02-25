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Москва

Погода в России: Синоптик спрогнозировал возвращение морозов в Европейскую часть России 

Газета.Ru и ещё 3 3 часа назад
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Европейской части России наступят морозы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, синоптики прогнозируют неоднородную погоду в марте с понижением температуры до -15°C.

«Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже — 10°C, -10…-15°C», — отметил метеоролог. Он добавил, что более подробный прогноз будет дан за три дня до этого события.

Понятие «неоднородная погода» означает скачки температуры, увеличение экстремальных погодных явлений — проливных дождей, сильных снегопадов и шквалистого ветра.
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Погода , Видео , Общество
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