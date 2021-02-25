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Погода в Москве: Вильфанд пообещал россиянам мартовские морозы до минус 15 градусов 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Вильфанд пообещал россиянам мартовские морозы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
В марте на европейской территории России возможны морозы до 15 градусов ниже нуля. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что в первые две декады весны прогнозируется неоднородная погода, с выраженными отрицательными температурами.
Более точный прогноз Вильфанд пообещал «за три дня до этого события», сообщает РИА Новости.
Ранее Роман Вильфанд предупредил об аномальном снижении атмосферного давления, которое ожидает Москву в субботу, 27 февраля.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , РИА Новости
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