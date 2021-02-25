Вильфанд пообещал россиянам мартовские морозы

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В марте на европейской территории России возможны морозы до 15 градусов ниже нуля. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

Синоптик отметил, что в первые две декады весны прогнозируется неоднородная погода, с выраженными отрицательными температурами.

Более точный прогноз Вильфанд пообещал «за три дня до этого события», сообщает РИА Новости