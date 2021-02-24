Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Подмосковье накроет ледяным дождем 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Подмосковье накроет ледяным дождем
Фото: ТК «Звезда»
В четверг, 25 февраля, на Московскую область обрушится ледяной дождь, также регион накроет туман, возможно образование гололеда. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.

«В связи с прохождением теплого атмосферного фронта снегопад перейдет в ледяной дождь, к обеду ожидается туман с ухудшением видимости до 100-500 метров, температура поднимется до +3 °С… Также на дорогах местами возможен гололед», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным синоптиков, 25 февраля в МО может выпасть до 13 миллиметров осадков, что составляет более 35% от месячной нормы.
В Минтрансе региона рекомендовали отказаться от физической нагрузки в этот день, посоветовали по возможности не садиться за руль, а также избегать «рискованных занятий», которые требуют концентрации внимания.
В среду, 24 февраля, атмосферное давление в Москве превысило норму, а это значит, что многие люди, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытывать дискомфорт. О том, как бороться с негативным влиянием такой погоды и как сохранить самочувствие в норме, в беседе со «Звездой» рассказала врач-терапевт, гематолог Наталия Андреева.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
ТК «Звезда»: последние новости
Подмосковье накроет ледяным дождем Подмосковье накроет ледяным дождем В Гидрометцентре сообщили, когда в центральную Россию придет потепление В Гидрометцентре сообщили, когда в центральную Россию придет потепление Вильфанд спрогнозировал «кровавые» дожди на юго-западе Европы Вильфанд спрогнозировал «кровавые» дожди на юго-западе Европы
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Минтранс РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
00:25
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
Общество Происшествия
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
00:12
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
Общество Происшествия
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение