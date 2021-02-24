Подмосковье накроет ледяным дождем 

«В связи с прохождением теплого атмосферного фронта снегопад перейдет в ледяной дождь, к обеду ожидается туман с ухудшением видимости до 100-500 метров, температура поднимется до +3 °С… Также на дорогах местами возможен гололед», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.