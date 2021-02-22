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Москва

Синоптик рассказал подробности о «барической пиле» 

RT на русском и ещё 1 4 часа назад
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал подробности о «барической пиле».
«Таким образом иногда называют колебания каких-то параметров атмосферы, чаще всего давления. Если изобразить график изменения атмосферного давления или температуры, когда происходят такие резкие изменения, вот этот график напоминает зубья пилы», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, в ближайшие дни атмосферное давление претерпит очень резкие изменения, что связано с изменением и других параметров атмосферы, в том числе температуры.
«Сегодня ночью будет самая низкая температура с начала зимы, мы ожидаем -24…-26 °С в столице, до -28…-30 °С по области», — сказал Синенков.
Как отметил эксперт, в четверг температура существенно повысится, а атмосферное давление, наоборот, понизится.
«Такой перепад давления — с 768 до 738 — это очень резкое изменение давления. Всё это взаимосвязано, поэтому объясняется и изменение температуры», — добавил он.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с НСН рассказал о погоде в столичном регионе в конце февраля.
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Погода , Александр Синенков , Комсомольская правда , Москва
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