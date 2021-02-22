Москвичам пообещали рекордное похолодание и мощный снегопад 

Москва в ожидании снегопада: обильные осадки принесет с собой южный атмосферный фронт. Кроме того, резко похолодает, местами до минус 27 градусов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Еганов.

Наверное, самый популярный вопрос последних дней — когда закончится снег. Действительно, несмотря на колоссальную работу коммунальщиков, огромное количество техники и, казалось бы прекратившийся снегопад, стихия пока побеждает. Снега очень много. Даже в центре некоторые сугробы с человеческий рост.

Еще вчера городские службы Москвы приступили к очередной сплошной уборке снега с дорог и тротуаров. Водителей заранее попросили не мешать работе технике. Многие москвичи могли видеть механизированные колонны на улицах. И вот уже сутки эта работа не останавливается. Хотя так можно сказать обо всей прошлой неделе. Снег вывезли не только с транспортных артерий, но и из дворов. Дороги обработали противогололедной смесью.

Серьезных пробок на дорогах нет. «Яндекс. Пробки» оценивают ситуацию в 3 балла. Ожидается, что в ближайшие три часа загрузка магистралей останется на этом же уровне.