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Москва

Синоптики сообщили, что потепление придет в центр России в конце месяца 

ТАСС и ещё 4 34 минуты назад
Синоптики пообещали россиянам потепление
Фото: ТАСС
Потепление придет в центр европейской части России 26 февраля. Аномальный холод сменится нормальной погодой, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Намечается тенденция к повышению температуры. К концу месяца, с пятницы, температурный фон будет стремиться к своей норме. Погода будет умеренно мягкой", — сообщил он.

По словам Вильфанда, дневная температура в период потепления будет в диапазоне 5-2 градусов мороза.

"Это будет уже нормальная погода, мягкая, но отнюдь не весна", — пояснил метеоролог.

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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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