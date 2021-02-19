В столице в пятницу днем ожидается до -14°С

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Москве в пятницу, 19 февраля, ожидается до -14°С в дневное время и до -23°С — в ночное, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -14 до -12°C. Установится переменная облачность без осадков, местами возможна гололедица.

Ветер северо-западный, западный скоростью 3-8 м/с. Ночью температура опустится до -23…-21°C. Сохранятся переменная облачность без осадков, местами гололедица. Ветер изменит направление на южное, но сохранит скорость 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 752 мм ртутного столба, ночью — 753 мм.