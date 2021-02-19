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В Москве в пятницу днем ожидается до -14°С 

Газета.Ru и ещё 6 6 часов назад
В столице в пятницу днем ожидается до -14°С
Фото: Газета.Ru
В Москве в пятницу, 19 февраля, ожидается до -14°С в дневное время и до -23°С — в ночное, следует из данных Гидрометцентра.
Днем температура воздуха установится в диапазоне от -14 до -12°C. Установится переменная облачность без осадков, местами возможна гололедица.
Ветер северо-западный, западный скоростью 3-8 м/с. Ночью температура опустится до -23…-21°C. Сохранятся переменная облачность без осадков, местами гололедица. Ветер изменит направление на южное, но сохранит скорость 3-8 м/с.
Атмосферное давление днем составит 752 мм ртутного столба, ночью — 753 мм.
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Погода , Новости Москвы , Московская область
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