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Москва

Прогноз погоды: Вильфанд предупредил об аномальном холоде 

Елена Прошина 39 минут назад
Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает аномальные холода 18-22 февраля почти всей России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Вильфанда, синоптическая карта страны на ближайшие пять дней, с четверга по понедельник, окрашена голубым или синим цветами. Это означает, что температуры в России аномально низкие.
В Москве, Подмосковье и соседних регионах, в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах температуры 18-19 февраля окажутся на 12 градусов ниже нормы. В субботу, 20 февраля, холодная аномалия составит восемь градусов, в воскресенье и понедельник, 21 и 22 февраля, отклонение составит всего один-два градуса.
При этом на Камчатке и Сахалине в конце этой недели и начале следующей температура будет превышать норму на шесть-восемь градусов.
Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды центра «Фобос» предупреждает, что в Москве ночные морозы в минус 20 градусов продержатся до 20 февраля. По утрам температура будет составлять минус 21-24 градуса, днем — от минус 12 градусов до 14 градусов ниже ноля.
В воскресенье, 21 февраля, в столичном регионе потеплеет до минус девяти, но с понедельника, 22 февраля, морозы снова усилятся.
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Погода , Видео
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